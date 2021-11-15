Власти Петербурга проверили выполнение антиковидных требований предприятиями города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Большинство предприятий торговли, общепита и сферы услуг в Петербурге выполняют антиковидные требования. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства города.

"Ежедневные проверки показали: большинство предприятий торговли, общепита и сферы услуг выполняют антиковидные требования. Всю прошедшую неделю сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт Петербурга ежедневно проверяли соблюдение требований эпидемической безопасности и ограничений в общепите, торговле и сфере услуг. Часть проверок прошла при содействии представителей Следственного комитета и полиции", - говорится в сообщении.

Всего за неделю проверено 143 объекта. Нарушения стандарта санитарной безопасности выявлены в 11 организациях.

В Петербурге поэтапно вводится система QR-кодов для допуска в общественные места и на массовые мероприятия с числом участников более 40. С 30 октября ее ввели в музеях, театрах и при заселении в гостиницы. С 15 ноября QR-код понадобится для посещения фитнес-клубов, бассейнов, развлекательных заведений и для церемоний бракосочетания. С 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов.

Согласно постановлению губернатора Санкт-Петербурга, с 8 ноября запрещена ночная работа заведений общественного питания, кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств, объектов развлечения и досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов. Им разрешается работать только до 23:00. Этот запрет касается также проведения физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий.

При этом губернатор Петербурга Александр Беглов 13 ноября поручил городскому комитету по промышленной политике, инновациям и торговле внести в условия запрета на ночную работу ресторанов изменения, которые бы позволили людям находиться в заведениях до полуночи.