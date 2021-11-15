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Органы предварительного следствия могут появиться при ОМВД по Сириусу

Согласно проекту указа, назначать их руководителей будет глава МВД

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. МВД России разработало проект указа, согласно которому предусматривается создание органов предварительного следствия в территориальных органах МВД России по федеральным территориям. Об этом следует из текста документа, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно подготовленному проекту указа предлагается внести изменения в положения об органах предварительного следствия в системе МВД и включить в пункт, куда входят органы предварительного следствия - "следственные управления (отделы, отделения, группы) управлений, отделов, отделений МВД РФ по федеральным территориям". В ныне утвержденном указе президента от 1998 года данное положение отсутствует.

Кроме того, документом предусматривается, что возглавлять их будут заместители начальников управлений, отделов, отделений ведомства по федеральным территориям - начальники следственных управлений (отделов, отделений, групп). Назначать на должность их будет глава МВД по представлению соответственно начальников управлений, отделов, отделений ведомства по федеральным территориям, согласованному в установленном порядке с замминистра внутренних дел России - начальником Следственного департамента МВД.

В пресс-центре МВД России ТАСС уточнили, что образование в территориальных органах МВД России по федеральным территориям органов предварительного следствия позволит обеспечить своевременное и качественное расследование уголовных дел о преступлениях в соответствии с установленной подследственностью.

В России на сегодняшний день существует только одна федеральная территория - Сириус. Президент РФ Владимир Путин 22 декабря прошлого года подписал закон о федеральной территории Сириус. С 1 мая 2021 года начал работу отдел Министерства внутренних дел РФ по федеральной территории Сириус, его начальником назначен полковник полиции Александр Куликов.

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