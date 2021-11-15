В Северной Осетии сократилось за неделю на 16,4% число обращений в ковид-госпитали

"Эпидемиологическая ситуация характеризуется снижением числа новых случаев заболевания, а также снижением числа внебольничных пневмоний, связанных с COVID-19. За прошедшую неделю число новых случаев было практически таким же как на предыдущей: 727 и 725 соответственно, - сказал Тибилов. - На 16,4% уменьшилось и количество обращений в ковид-госпитали по сравнению с прошлой неделей. Коэффициент распространения инфекции на прошедшей неделе был менее единицы".

Всего в ковид-стационарах находятся 987 человек. В республике развернуто 1 228 коек, из которых свободны - 162. Доля вакцинированных от численности взрослого населения составляет 32%, из них лиц старше 60 лет - 19%. В республике введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. На удаленный формат работы переведены сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации.