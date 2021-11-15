В Ингушетии проект "Билет в будущее" охватит более 1,5 тыс. школьников

МАГАС, 15 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. школьников Ингушетии смогут познакомиться с востребованными специальностями в рамках проекта ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее". Профориентационные мероприятия в регионе будут проходить до 30 ноября, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Более 1,5 тыс. школьников региона принимают участие в проекте ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее". Учащиеся наглядно знакомятся с такими специальностями, как бухгалтер, специалист по 3D-моделированию, оператор беспилотных летательных аппаратов, программист, автомеханик, инженер-энергетик, фелтмейкер (мастер, работающий с войлоком - прим. ТАСС), экскурсовод, историк, спасатель, пожарный и т.д.", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе министерства, для школьников подготовлены мультимедийные выставки, тематические зоны, мастер-классы в технопарке "Кванториум" и коворкинг-центре "Станция метро", а также в колледже сервиса и быта в Назрани и пожарно-спасательном колледже в Сунже.

"Обратную связь со школьниками держат педагоги-навигаторы, которые прошли курсы повышения квалификации. Мероприятия продлятся до 30 ноября текущего года", - добавили в министерстве.

Проект "Билет в будущее" реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Его цель - формирование осознанности и готовности к профессиональному самоопределению учащихся 6-11-х классов.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.