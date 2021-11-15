Меликов: введение QR-кодов в Дагестане увеличило темп вакцинации в 2,5 раза

МАХАЧКАЛА, 15 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Дагестане в ноябре выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем за счет дополнительных ограничений для посещения общественных мест, сообщил глава региона Сергей Меликов в понедельник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

"Благодаря принятым решениям о введении новых ограничений и требовании предъявления QR-кодов для посещения общественных мест удалось значительно увеличить темпы вакцинации. Если за октябрь вакцинировано 73 тыс. человек, то только за выходные дни, с 1 по 8 ноября, прошли вакцинацию 63,5 тыс. человек. В среднем в ноябре вакцинируется более 6,5 тыс. человек в сутки, что более чем в 2,5 раза превышает показатели октября", - сказал Меликов.

По его словам, в Дагестане вакцинировано 31,4% от подлежащего вакцинации населения.

"Сегодня мы выполняем тестирование по параметрам, превышающим установленный среднероссийский норматив. Считаю необходимым наращивать объем тестирования до уровня в 300 исследований на 100 тыс. населения. Из республиканского бюджета были выделены средства на приобретение 100 тыс. экспресс-тестов. Первая партия уже распределена между медицинскими учреждениями республики", - отметил Меликов.

По данным оперштаба, на понедельник в республике зарегистрировано 58 456 инфицирований коронавирусом, в том числе 163 за последние сутки. С начала пандемии 53 902 заболевших выздоровели, 2 835 умерли.