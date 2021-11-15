Первую кислородную станцию в Карачаево-Черкесии построят в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 15 ноября. /ТАСС/. Первая кислородная станция, которая будет вырабатывать до двух тонн кислорода в сутки, появится в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2022 году. Об этом рассказали журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Карачаево-Черкесии выделены средства из федерального бюджета на строительство кислородной станции, а также покупку и установку оборудования для обеспечения работы системы по снабжению медицинским кислородом. В настоящее время ведутся работы по заключению контрактов", - говорится в сообщении.

Кислородная станция будет введена в эксплуатацию в начале 2022 года на базе Черкесской городской клинической больницы, где развернут самый большой в регионе госпиталь для пациентов с коронавирусом на 350 коек. Станция будет вырабатывать до 2 т кислорода в сутки. Отмечается, что позже планируется построить еще одну станцию на базе Усть-Джегутинской ЦРБ.

"Строительство собственной кислородной станции имеет важное значение для республики, ведь большая часть коронавирусных больных в стационаре зависимы от кислорода. А мы, в свою очередь, зависим от его поставщиков. Собственная кислородная станция обеспечит бесперебойную доставку кислорода в стационар", - сказала главный врач Черкесской городской клинической больницы Альбина Асланукова, ее цитирует пресс-служба.