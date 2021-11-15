Кислородную станцию установят в больнице Кизилюрта в ближайшее время

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Кислородная станция производительностью более 1 тыс. литров в минуту в ближайшее время будет установлена в Кизилюртовской центральной городской больнице в Дагестане. Об этом сказал глава республики Сергей Меликов в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

"Принимаются меры по обеспечению кислородом, хотел бы за это отдельно поблагодарить руководство Минпромторга РФ. <...> На средства, выделенные из резервного фонда правительства России, закуплена кислородная станция производительностью более 1 тыс. литров в минуту, которая в ближайшее время будет установлена в Кизилюртовской центральной городской больнице. Так удобно по логистике", - сказал он.

На средства, выделенные из резервного фонда Дагестана, закуплено дополнительно 18 кислородных гаизификаторов, 398 кислородных концентраторов, приобретены тягач и полуприцеп-цистерна для доставки кислорода из-за пределов республики в экстренных случаях. Меликов также добавил, что распоряжением правительства РФ республике выделены финансы на закупку кислородных концентраторов для обеспечение ими еще пяти медицинских организаций субъекта. В настоящее время осуществляются контрактные процедуры.

В целом по республике для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 развернуто более 3,1 тыс. коек, из которых более половины обеспечены подачей кислорода. Резерв коечного фонда, по словам руководителя Дагестана, составляет 197 единиц. "Это 22,2%, что отвечает ранее данным рекомендациям", - добавил он.