Спад заболеваемости и высвобождение больничных коек. Итоги совета по борьбе с COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России на прошлой неделе снизилась после двух месяцев непрерывного роста, но говорить о победе рано - борьба с пандемией продолжается по всей стране. Об этом шла речь на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, хотя в ряде регионов заболеваемость "удалось сбить", ситуация в России в целом остается напряженной, а в некоторых регионах темпы вакцинации пока недостаточны.

ТАСС собрал основные тезисы, прозвучавшие на заседании.

Заболеваемость снижается

Темпы распространения коронавирусной инфекции в России на прошлой неделе снизились впервые за два месяца, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, заболеваемость продолжает расти только в Амурской области, тогда как в остальных регионах ситуация стабилизируется, а в некоторых число выявляемых случаев снижается.

Вместе с тем, отметила Попова, пока не падает заболеваемость среди самой уязвимой группы - россиян старше 65 лет.

Число тех, кто находится под наблюдением врачей из-за ковида, за неделю снизилось на 7,5%, до 1,27 млн человек, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. На пике количество пациентов приближалось к 1,4 млн.

Ситуация в больницах

Сейчас в России, по данным Минздрава, занято 245 тыс. из 295 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом, то есть 83,4%. Это также меньше, чем в предыдущие недели, - в прошлую среду Мурашко говорил о 258 тыс. госпитализированных.

Число госпитализированных в тяжелом состоянии растет менее чем в половине регионов, особенно на Сахалине, в Амурской, Саратовской и Тверской областях, Калмыкии, Севастополе, Туве и Хакасии, сообщил министр. Почти в трети субъектов Федерации растет и доля занятых больничных коек.

Тем не менее ситуация уже позволяет снижать количество инфекционных коек - только за последнюю неделю под оказание плановой медицинской помощи были перепрофилированы 6 тыс. больничных мест.

Эффект ограничений

Мурашко и Попова связали снижение заболеваемости с нерабочими днями, которые по всей России длились с 30 октября по 7 ноября (а в некоторых - и дольше).

По оценке руководителя Роспотребнадзора, меры, которые были предприняты нанеделе, когда вводились QR-коды и останавливалась работа торговых центров и общепита, "позволяют стабилизировать ситуацию". Глава Минздрава отметил "высокую эффективность" системы QR-кодов, которую правительство планирует в ближайшие месяцы ввести на федеральном уровне.

Вакцинация ускоряется