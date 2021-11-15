Спад заболеваемости и высвобождение больничных коек. Итоги совета по борьбе с COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России на прошлой неделе снизилась после двух месяцев непрерывного роста, но говорить о победе рано - борьба с пандемией продолжается по всей стране. Об этом шла речь на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.
Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, хотя в ряде регионов заболеваемость "удалось сбить", ситуация в России в целом остается напряженной, а в некоторых регионах темпы вакцинации пока недостаточны.
ТАСС собрал основные тезисы, прозвучавшие на заседании.
Заболеваемость снижается
- Темпы распространения коронавирусной инфекции в России на прошлой неделе снизились впервые за два месяца, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, заболеваемость продолжает расти только в Амурской области, тогда как в остальных регионах ситуация стабилизируется, а в некоторых число выявляемых случаев снижается.
- Вместе с тем, отметила Попова, пока не падает заболеваемость среди самой уязвимой группы - россиян старше 65 лет.
- Число тех, кто находится под наблюдением врачей из-за ковида, за неделю снизилось на 7,5%, до 1,27 млн человек, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. На пике количество пациентов приближалось к 1,4 млн.
Ситуация в больницах
- Сейчас в России, по данным Минздрава, занято 245 тыс. из 295 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом, то есть 83,4%. Это также меньше, чем в предыдущие недели, - в прошлую среду Мурашко говорил о 258 тыс. госпитализированных.
- Число госпитализированных в тяжелом состоянии растет менее чем в половине регионов, особенно на Сахалине, в Амурской, Саратовской и Тверской областях, Калмыкии, Севастополе, Туве и Хакасии, сообщил министр. Почти в трети субъектов Федерации растет и доля занятых больничных коек.
- Тем не менее ситуация уже позволяет снижать количество инфекционных коек - только за последнюю неделю под оказание плановой медицинской помощи были перепрофилированы 6 тыс. больничных мест.
Эффект ограничений
- Мурашко и Попова связали снижение заболеваемости с нерабочими днями, которые по всей России длились с 30 октября по 7 ноября (а в некоторых - и дольше).
- По оценке руководителя Роспотребнадзора, меры, которые были предприняты нанеделе, когда вводились QR-коды и останавливалась работа торговых центров и общепита, "позволяют стабилизировать ситуацию". Глава Минздрава отметил "высокую эффективность" системы QR-кодов, которую правительство планирует в ближайшие месяцы ввести на федеральном уровне.
Вакцинация ускоряется
- Темпы вакцинации от ковида в России за неделю выросли на 6% (среди пожилых людей - на 14%), сообщил Мурашко. По его словам, за семь дней в стране привились более 3,2 млн человек, это сопоставимо с результатами нерабочих дней, когда вакцину получили 3,7 млн россиян.
- Набирает обороты и кампания по ревакцинации и вакцинации переболевших ковидом - примерно за месяц число привившихся однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт", который используется в этих целях, удвоилось: если 12 октября сообщалось о 4,5 млн привившихся им, то 15 ноября - более чем о 9 млн. При этом проблема нехватки "Спутника лайт" в отдельных регионах в целом решена, заверил глава Минздрава.
- Однако есть и проблемы - так, в ряде субъектов РФ вакцинация идет медленнее, чем нужно (в частности, Мишустин выразил обеспокоенность низким уровнем коллективного иммунитета в Дагестане, чей руководитель Сергей Меликов принял участие в заседании). Кроме того, подчеркнула Попова, необходимо максимально быстро провести прививочную кампанию среди пожилых россиян.