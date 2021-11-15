Ученики всех классов школ Калининградской области вернулись к очным занятиям

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Все классы школ Калининградской области вернулись к очным занятиям. На дистанте остаются средние профессиональные учебные заведения, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного правительства.

"Ученики всех классов школ приступили к занятиям в очном формате с понедельника", - сообщил представитель пресс-службы.

В школах области с 28 октября по 7 ноября были объявлены каникулы. С 8 ноября к очным занятиям приступили учащиеся начальных классов, для старших школьников до 15 ноября уроки проходили дистанционно.

На дистант в конце октября перешли учреждения среднего специального образования. Пока они продолжают работать в этом формате, сказал собеседник агентства. Вузы принимают решение о дистанционном либо очном обучении по своему усмотрению, добавил он. Меры принимались и принимаются с учетом ситуации с распространением нового коронавируса.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за инфекцией, на 15 ноября в области выявлено 70 506 случаев ковида, в том числе 389 - за прошедшие сутки. Вылечились 61 556 пациентов, умер 991 человек. Под медицинским наблюдением остаются 19 452 человека.