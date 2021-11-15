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В Екатеринбурге произошел сбой в работе уральского сотового оператора "Мотив"

Сбой в работе голосовой связи оператора длился два часа

ЕКАТЕРИНУБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Сотовая связь уральского оператора "Мотив" восстановила работу после сбоя в Екатеринбурге и ближайших территориях. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

Ранее ТАСС сообщал, что некоторые абоненты из Екатеринбурга, которые пользуются сотовой связью "Мотив", не могут совершать звонки.

"В настоящее время все сервисы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, сбой в работе голосовой связи оператора длился два часа и затронул Екатеринбург и Полевской. Это произошло из-за двойного отказа элемента сети GSM, приведшего к перегрузке.

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