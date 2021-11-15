Законопроекты о QR-кодах направлены в рассылку до 14 декабря включительно

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Законопроекты о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и на транспорте направлены в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно. Об этом в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно - в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации", - написал он в своем Telegram-канале по итогам обсуждения законопроектов на Совете Думы.

Володин заметил, что у "законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения".

Как в свою очередь заметил руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, для депутатов "важно детально обсудить законопроекты и вынести взвешенное решение".

"Вопрос очень серьезный. Мы несем очень большие потери. Каждый день [от коронавируса] умирает более 1 тыс. человек. А за все время - более 400 тыс.", - отметил Васильев, слова которого приводит пресс-служба фракции. Он добавил, что партия и фракция внимательно анализируют ситуацию и ведут консультации с экспертным сообществом, представителями правительства, Минздрава, Роспотребнадзора. Президиум фракции в ближайшее время продолжит обсуждение законопроектов.