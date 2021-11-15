Кузнецова считает необходимым изучить все вопросы граждан, связанные с введением QR-кодов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила необходимость изучения всех вопросов, которые возникли у россиян после внесения правительством в нижнюю палату законопроектов об использовании QR-кодов при посещении общественных мест и на транспорте.

"Если то, что здоровье граждан, это высшая ценность и нужно максимально сберечь его, вопросов не вызывает, то по мерам, предложенным в документах, есть тревоги. В связи с этим уже накопилось множество вопросов по содержанию документа", - сказала она журналистам в понедельник.

Кузнецова считает, что "необходимо внимательно изучить все меры, провести анализ предложенных норм, выбрать наиболее удобные форматы для его обсуждения, чтобы иметь возможность корректировки принимаемых решений и поиска ответов на возникшие у многих вопросы".

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Поправки также регулируют порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, речь идет о междугородных и международных перевозках. Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного заболевания, вызванного коронавирусом. До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.