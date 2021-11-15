БЕЛГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Сербия официально признала ковид-сертификаты, выданные в странах - членах Европейского союза. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Сербии.

"Еврокомиссия сегодня приняла решение, согласно которому признаются [в ЕС] ковид-сертификаты, выданные в Сербии, они становятся эквивалентом европейского цифрового ковид-сертификата. Это решение вступает в силу 16 ноября. Одновременно Сербия признала ковид-сертификаты Евросоюза в качестве основания для путешествия из ЕС в республику", - говорится в сообщении.

Сербия будет связана с ЕС системой цифровых ковид-сертификатов, сертификаты этой страны будут признаны на тех же условиях, что и выданные в странах - членах ЕС, сообщил кабмин.

Евросоюз признал сертификаты о вакцинации от коронавируса, выдаваемые Грузией, Молдавией, Сербией и Новой Зеландией. Таким образом, как поясняет Еврокомиссия, в настоящее время к электронной системе ЕС подключены 49 стран и территорий на пяти континентах. Помимо Сербии в Балканском регионе ЕС признает также ковид-сертификаты, выданные в Албании и Северной Македонии.