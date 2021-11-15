Посольство Италии в РФ передало средства от благотворительного аукциона центру Рогачева

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Около 750 тыс. рублей, собранных в рамках благотворительного аукциона белого трюфеля из Альбы, передало посольство Италии в России в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева для исследований в сфере детской онкологии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении итальянского диппредставительства на странице в Facebook.

В мероприятии, которое состоялось в воскресенье, принял участие итальянский посол Джорджо Стараче. "Это начинание вновь продемонстрировало те тесные связи, которые объединяют Италию и Россию, и глубокую щедрость наших российских друзей", - подчеркнул дипломат.

Москва приняла участие в XXII Всемирном благотворительном аукционе белого трюфеля из Альбы вместе с Сингапуром, Гонконгом и Дубаем. Белые трюфели произрастают почти по всей территории Италии, но их родиной считается северная область Пьемонт и город Альба.