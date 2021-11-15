Исторический проект "Инженеры Победы" расскажет молодежи о роли тружеников тыла

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Исторический проект "Инженеры Победы" передаст молодежи память о ключевой роли тружеников тыла в Великой Отечественной войне, в нем уже приняли участие более 100 предприятий и частных лиц. Об этом сообщил в понедельник продюсер проекта Максим Забелин, назвавший проект "очень важной социальной программой".

"Ключевыми задачами проекта "Инженеры Победы" являются сбор и систематизация материалов, фотосвидетельств, архивных документов о подвиге трудовых коллективов, предприятий промышленности и инженеров, конструкторов, их изобретениях, которые позволили достигнуть ключевого перелома в войне. На базе этих материалов - создание интерактивного портала, проведение выставок и медиастолов, а также вовлечение в проект массовой аудитории для того, чтобы передать эту историческую память молодому поколению", - сказал Забелин на пресс-конференции в ТАСС.

Кроме того, добавил он, организаторы хотели бы сформировать этим проектом "устойчивое неприятие любых вооруженных конфликтов", и сейчас эту инициативу активно продвигают за рубежом. По словам Забелина, она получила самый широкий отклик со стороны молодой аудитории, в частности в Германии и Болгарии, где проходили фестивали "От Винта!" ("Инженеры Победы" - проект этого международного фестиваля).

Как сообщил продюсер, проект реализуется на платформе "Национальной электронной библиотеки" (НЭБ). Поисковый алгоритм на информационном портале позволяет с помощью навигации двигаться по различным архивным материалам, полученным от предприятий. По словам Забелина, в рубрикаторе можно найти важные данные по отдельным производствам и отследить биографии выдающихся инженеров, которые во время войны предлагали различные уникальные решения.

Благодаря данным, собранным в том числе участниками проекта "Инженеры Победы", известно, что до войны СССР почти вдвое уступал Германии и ее союзникам по производственной мощи, рассказал Забелин. На момент начала Великой Отечественной войны, отметил он, противник производил до четырех раз больше угля, станков, металла и электроэнергии, чем СССР.

"В начале войны было выведено из строя или разрушено до 60% промышленных активов СССР. Вместе с тем в тыл удалось оперативно эвакуировать порядка 1 500 предприятий промышленности, и уже к 1943 году на военные нужды направлялось порядка 60% национального валового дохода страны <...> Промышленное производство за годы войны выросло более чем в четыре раза, было восстановлено 7,5 тыс. разрушенных и построено 3,5 тыс. новых предприятий, и вооружение армии было обновлено более чем на 80%. Союз произвел, таким образом, в два раза больше военной техники, чем его противники", - напомнил Забелин.