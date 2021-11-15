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В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость COVID-19 в Югре стабильно снижается

Меньше стали болеть жители в возрасте 30-49 лет, но при этом чаще стали заболевать дети и молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты фиксируют стабильное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщила в понедельник в ходе регионального оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева.

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С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. На 15 ноября за время пандемии в регионе зарегистрировано 85,9 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 79,1 тыс. пациентов выздоровели, 1 532 умерли.

"В Югре продолжается медленное, но стабильное снижение заболеваемости COVID-19. На 45 неделе (с 8 по 14 ноября - прим. ТАСС) наблюдается отрицательный прирост относительно предыдущей недели. <…> За минувшую неделю заболели 1 787 человек - это минус 25 случаев к предыдущей неделе, или [снижение] на 1,4%", - сказала Соловьева.

По ее словам, в Югре за прошедшую неделю зарегистрировано 26 очагов, что на 16% меньше, чем на предыдущей неделе. Она также сообщила, что в регионе меньше стали болеть жители в возрасте 30-49 лет, но при этом наблюдается рост на 5% числа заболевших детей и на 16,4% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.

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