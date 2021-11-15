Останки более 700 воинов обнаружили в Тверской области в рамках "Вахты памяти" в 2021 году

ТАСС, 15 ноября. Участники 53 поисковых объединений Тверской области в рамках проходившей в 2021 году региональной "Вахты памяти" обнаружили останки 716 солдат и офицеров Красной Армии. Установлены имена 43 воинов, найдены 19 родственников, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"В 2021 году тверские поисковики обнаружили останки 716 солдат и офицеров Красной армии, было найдено 103 медальона и 18 именных вещей. Установлены имена 43 воинов, найдено 19 родственников. В 11 муниципальных образованиях прошли траурные мероприятия по захоронению останков 2 245 красноармейцев", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, в проведении региональной "Вахты памяти - 2021" принимали участие 53 поисковых отряда. ""Вахта памяти" - наша дань уважения людям, которые отдали свои жизни за победу в войне. С каждым годом поисковое движение растет, все больше молодых людей присоединяется к отрядам. Дорогого стоит, что сегодня молодежь продолжает это великое дело", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Работа по поиску останков погибших в годы Великой Отечественной войны проводится в Тверской области с 1988 года. За прошедшее время земле были преданы останки более 70 тыс. человек, установлено свыше 5,1 тыс. имен без вести пропавших воинов. Ежегодным масштабным событием является международная экспедиция "Ржев. Калининский фронт", в 2021 году поисковики за две недели работы обнаружили останки 387 солдат и офицеров Красной Армии, нашли 34 медальона, из них 15 прочитаны, установлена связь с родственниками семи бойцов. В экспедиции приняли участие более 700 поисковиков из 32 субъектов Российской Федерации.