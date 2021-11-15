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Владимиров: воздух в Невинномысске в норме после разгерметизации цистерны с аммиаком

По словам главы региона, угрозы жизни и здоровью жителей города нет

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Передвижная лаборатория не выявила отклонений в состоянии воздуха в Невинномысске, где произошла разгерметизация цистерны с остатками аммиачной смеси. Об этом в понедельник сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"Пробы воздуха, взятые в районе происшествия, показали, что все показатели в пределах нормы. Мониторинг продолжаем", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, угрозы жизни и здоровью людей нет. Это подтверждают данные направленной в Невинномысск передвижной экологической лаборатории Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

По данным МЧС, в 09:10 мск на открытой территории в промзоне произошел локальный пропуск на фланцевом соединении резервной цистерны с остатками азото-аммиачной газообразной смеси. Утечку оперативно ликвидировали работники предприятия. Пострадавших нет.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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