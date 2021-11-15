Противочумному институту "Микроб" присвоили статус сотрудничающего центра ВОЗ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Противочумной институт "Микроб" получил статус сотрудничающего центра Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на вспышки инфекционных болезней, сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

"12 ноября Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора получил статус сотрудничающего центра Всемирной организации здравоохранения по реагированию на вспышки инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, РосНИПЧИ "Микроб" - это флагман противочумных учреждений и лидер в области оперативного реагирования. Специализированные противоэпидемические бригады института "Микроб" участвовали в ликвидации эпидемии лихорадки Эбола в 2014-2016 годах в Гвинейской Республике и последствий взрыва в порту Бейрута (Ливанская Республика) в 2020 году, а также оказывали помощь по организации диагностики новой коронавирусной инфекции в Таджикистане в составе миссии GOARN.

Как отметили в Роспотребнадзоре, ведомство ведет активную работу по интеграции на пространстве СНГ российского опыта оперативного реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера. "Наш опыт оперативного реагирования на биологические угрозы востребован на международном уровне, что подтверждено созданием сотрудничающего центра ВОЗ", - отмечено в сообщении.