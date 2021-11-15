Югра в 2022 году окажет помощь 700 беременным женщинам в трудной жизненной ситуации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют выдать в 2022 году около 700 сертификатов на оплату социальных услуг для беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова в ходе ежегодной пресс-конференции в понедельник.

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил организовать выплаты беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях. По его словам, важно, чтобы будущие мамы чувствовали поддержку со стороны государства и общества, были уверены, что им помогут вырастить ребенка. Как сообщали ТАСС в департаменте социального развития Югры, в регионе летом 2021 года были введены сертификаты "Буду мамой", позволяющие женщинам, решившим сохранить беременность в непростой период жизни, получить комплекс социальных услуг, помощь в трудоустройстве и возможность пройти профессиональное обучение.

"В 2022 году мы планируем, что им воспользуются более 700 женщин. Будем считать эти данные, как демонстрация востребованности сертификата. В составе сертификата - содействие в трудоустройстве или прохождение профессионального обучения - эта одна из самых важных преференций для женщины в такой ситуации", - сказала Комарова.

В департаменте социального развития Югры ТАСС пояснили, что претендовать на получение сертификата в 2022 году смогут все женщины, которые подпадают под необходимые условия. "Одним из условий является малообеспеченность, чтобы среднедушевой доход был ниже величины прожиточного минимума. Чтобы понять количество получателей на 2022 год и заложить необходимое финансирование мы проанализировали, сколько женщин могут на него претендовать. По данным муниципальных образований региона, таковых около 700 женщин", - сказал собеседник агентства.

По данным региональных властей, стоимость сертификата составляет около 50 тыс. рублей. Он позволяет получить, в частности, помощь специалистов и психологов в предоставлении мер поддержки, разрешении семейных конфликтов, оформлении и восстановлении документов, трудоустройстве, прохождении профессионального обучения и получении дополнительного образования.

Название сертификата "Буду мамой" выбрали жители региона в ходе голосования. За него голоса отдали 57% респондентов. Сертификат на оплату комплекса социальных услуг направлен на поддержку беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на создание максимально благоприятных условий для вынашивания и рождения ребенка, нормализацию и поддержание психологического здоровья женщины в непростой период жизни.