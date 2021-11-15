Росзаповедцентр заявил о необходимости плана по реинтродукции леопарда в СКФО и ЮФО

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Региональные планы действий по реинтродукции - восстановлению популяции - переднеазиатского леопарда, включающая в себя увеличение численности кормовых, усиление охраны и просветительскую деятельность, необходимы субъектам Северного Кавказа и Юга России. Об этом ТАСС сообщили в Росзаповедцентре.

"Планируя дальнейшую деятельность по реинтродукции переднеазиатского леопарда на территории субъектов РФ, необходимо привлекать к реализации программы субъекты РФ, принимать во внимание перспективные планы социально-экономического развития регионов, а также подготавливать и выполнять специальные региональные планы действий по реализации программы восстановления популяции переднеазиатского леопарда", - сказано в ответе на запрос ТАСС.

Поясняется, что эти планы должны включать в себя биотехнические мероприятия для увеличения численности кормовых объектов леопарда, усиление охраны в местах выпуска леопарда, при необходимости - развитие системы особо охраняемых природных территорий в местах обитания переднеазиатского леопарда. Также план должен включить в себя просветительскую работу с населением в местах выпуска леопарда и разработку системы компенсации возможного ущерба от леопардов, а также постоянного мониторинга выпущенных животных.

На сегодняшний день переднеазиатского леопарда разводят и готовят к выпуску в природу в Центре реинтродукции на территории Сочинского национального парка. Дальнейшие работы по выпуску молодых животных планируются также на территории Северо-Кавказского федерального округа. По результатам научных исследований наиболее пригодными для расселения леопардов признаны территории Краснодарского края, Республик Адыгея и Северной Осетии-Алания, а также на территории Дагестана, Ингушетии и Чечни, прилежащих к главному Кавказскому хребту.

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и других. В 2018 году из центра рентродукции в Сочи в природу были выпущены три леопарда: самец - на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника и пара леопардов - на территории национального парка "Алания". В 2020 году были выпущены четыре леопарда. Все животные предварительно успешно прошли тестирование на готовность к самостоятельной жизни в природе.

В настоящее время в Центре содержатся 13 леопардов, в природе предположительно обитают шесть особей: одна самка проживает на границе Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, самка и самец держатся на территории Северной Осетии и три самца обитают на территории Кавказского заповедника.