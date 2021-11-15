Циклон принесет в регионы Поволжья дожди и ветер в конце недели

ТАСС, 15 ноября. Дождливая и ветреная погода установится в регионах Приволжского федерального округа к выходным в связи с прохождением мощного циклона. Об этом в понедельник сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В конце недели - суббота, воскресенье - очень мощный циклон с центром над Архангельской областью принесет в регионы средней полосы дождливую ветреную погоду, и температура немного повысится. Погода будет ненастной", - сказал собеседник агентства.

Синенков уточнил, что если в понедельник в Среднем Поволжье установилась нулевая температура и прошли небольшие осадки, то уже на востоке округа - в Удмуртии, Башкирии, Оренбургской области гораздо прохладнее - до минус 5-8. "Этой ночью на востоке похолодает еще больше, но во вторник осадки в Среднем Поволжье прекратятся. И только в северо-восточных регионах - это Кировская область, Удмуртия, Пермский край - циклон с центром над Приполярным Уралом принесет осадки и потепление. Температура там везде немного повысится", - добавил он.

По словам Синенкова, в четверг характер погоды будет обусловлен влиянием антициклона. "Практически везде в Среднем Поволжье без осадков", - пояснил он.

О наступлении первых морозов

Первые морозы уже пришли на большую часть территории округа и с каждым днем начинают усиливаться. Пермское ГУ МЧС предупреждает, что уже со вторника температура воздуха по ночам будет опускаться до минус 20 градусов.

В Кирове установились минусовые температуры, выпал снег, хотя он пока быстро тает. По прогнозу Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16-18 ноября область будет находиться под влиянием мощного циклона, ожидается сильный порывистый ветер, мокрый снег, местами метель, гололед. Температура воздуха в четверг ночью в северо-восточных районах опустится до -18 градусов.

В Оренбургской области, по данным Приволжского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, третья неделя ноября выдастся морозной. В отдельных территориях региона температура воздуха по ночам опустится до минус 12 градусов, в северных и восточных районах области ожидается до минус 19 градусов.

"В начале рабочей недели Оренбуржье окажется под влиянием затока холодного арктического воздуха, в ночные и дневные часы будет наблюдаться пониженный температурный фон", - отмечается в комментарии дежурного синоптика Раисы Фаткуллиной на сайте управления.