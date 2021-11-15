Под Тюменью завершили работы по сжиганию зараженной гриппом птицы

ТЮМЕНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Работы по сжиганию больных птиц на фабрике "Боровская", где был обнаружен очаг птичьего гриппа, в Тюменской области завершены. На данный момент идет уборка участка, говорится в сообщении, распространенном в понедельник оперативным штабом региона.

"В настоящее время на территории, где проходило сжигание, началась приборка, выравнивание участка и другое благоустройство без применения огня. Утилизация яичного порошка запланирована на 18 ноября и будет проведена за один день. После чего продолжатся работы по благоустройству и дезинфекции участка, которые полностью завершатся до 1 декабря 2021 года", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чейметова.

В тексте указано, что было уничтожено более 6 тыс. тонн биоматериала. На птицефабрике на данный момент проведен первый этап дезинфекции, которая полностью завершится до конца 2021 года. Восстановление производства начнется после снятия карантина и отрицательных проб на наличие гриппа птиц на территории предприятия. На 2022 год запланирован завоз инкубационного яйца. Также планируется приобретение цыплят родительского стада.

С 13 октября на птицефабрике "Боровская" введен карантин, все поголовье птицы на производстве уничтожили. Дым от сжигания продукции неоднократно был отмечен в некоторых районах Тюмени.