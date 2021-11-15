Кабмин поддержал законопроект о лечении животных лекарствами для людей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство дало положительное заключение на законопроект первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова об упрощении процедуры использования лекарств для людей при лечении животных. Об этом депутат сообщил ТАСС в понедельник, текст документа имеется в распоряжении агентства.

"Правительство Российской Федерации поддерживает представленный законопроект", - отмечается в заключении.

Бурматов отметил, что внесет инициативу в Госдуму уже на этой неделе.

Поправки предлагается внести в закон "Об обращении лекарственных средств". Законопроект предлагает установить упрощенную процедуру госрегистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, которые прошли необходимые исследования, а также зарегистрированы в РФ в качестве лекарственных средств для лечения людей.

Так, пояснял Бурматов, применение лекарственных препаратов сегодня возможно, если они зарегистрированы в соответствующем реестре. Всего таких реестров два - для медицинского и ветеринарного применения, но они ведутся разными госорганами. Соответственно, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, чтобы ветеринарная клиника или ветеринарный врач могли применять какой-либо медицинский препарат для лечения домашних животных, этот препарат должен быть внесен в реестр лекарственных средств для ветеринарного применения.

При этом, напоминал Бурматов, в госреестре лекарств для ветеринарного применения содержится всего порядка 2 тыс. позиций, в то время как в госреестре лекарств для людей - более 18 тыс. Депутат также подчеркивал, что животные часто болеют теми же болезнями, что и люди, поэтому процесс их лечения сопоставим.