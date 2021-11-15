В Белоруссии заявили, что с 1 августа не впустили в страну около 8 тыс. иностранцев

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Госпогранкомитет Белоруссии отверг упреки Евросоюза в организации миграционных потоков, заявив, что только с 1 августа нынешнего года белорусской стороной было отказано во въезде около 8 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Весьма странно слышать обвинения со стороны Европейского союза в организации миграционных потоков белорусскими властями на фоне очевидных цифр: с 1 августа этого года - это всего за два с половиной месяца - в Беларусь не впустили порядка 8 тыс. человек", - отметил Бычковский.

По его информации, "еще около 5 тыс. иностранцев, которые за данный период въехали в Беларусь на законных основаниях, в результате проводимых профилактических мероприятий по недопущению нарушения миграционного законодательства покинули белорусскую территорию". "А ведь это потенциальные мигранты. И это конкретные, документально подтвержденные факты", - сказал представитель погранведомства республики.