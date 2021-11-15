Почти 60% жителей Ингушетии прошли вакцинацию от коронавируса

МАГАС, 15 ноября. /ТАСС/. Почти 60% населения, подлежащего вакцинации от коронавирусной инфекции, привиты в Ингушетии, всего в республику поступило более 246,8 тыс. доз вакцины, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Удельный темп вакцинации на сегодня достиг 209 человек в день на 100 тыс. населения. Таким образом, в республике сегодня привиты 59,3% от числа подлежащего вакцинированию населения и 68,6% от общего количества полученной вакцины. По данным регионального Минздрава, республикой в настоящий момент получено 246 870 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства Ингушетии.

Уточняется, что по состоянию на понедельник в республике 169 301 человек привиты первым компонентом вакцины, 160 899 человек - вторым компонентом. "Из общего количества полученной вакцины 130 074 человека привились вакциной "ГамКовидВак", 9 648 жителей воспользовались "ЭпиВакКороной", 1 503 человека - "КовиВак" и 19 892 человека - "Спутник Лайт", - привели в пресс-службе слова замминистра здравоохранения Амины Настаевой.

По данным регионального Минздрава, в Ингушетии функционируют 22 прививочных пункта, пять передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации. По состоянию на понедельник количество заболевших в республике достигло 24 888 человек, из них выздоровело 23 101, смертельных случаев - 401.