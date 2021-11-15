Доля яблок Ставрополья в торговых сетях достигла 40%

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Доля яблок Ставрополья на полках магазинов российских торговых сетей достигла 40%. Об этом сообщил в понедельник глава краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

Ставропольские яблоки победили в народном голосовании национального конкурса региональных брендов "Вкусы России".

"Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев порекомендовал федеральной сети "Магнит", которая стала спонсором номинации, обязательно иметь на полках наши ставропольские яблоки. Доля ставропольских яблок в торговых сетях составляет 40%, так что их знают и любят во всех регионах нашей страны", - написал он на своей странице в Instagram.

Победа в номинации конкурса "Вкусы России" станет дополнительным стимулом развития садоводства в регионе, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края. "Садоводство - еще достаточно молодое для края направление, но развивается оно активно. Мы производим все больше фруктов. И поддержка, которую ставропольские "молодильные яблоки" получили на конкурсе "Вкусы России", - стимул продолжать эту работу", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

По данным краевого правительства, за последние десять лет производство плодов и ягод на Ставрополье увеличилось в 2,6 раза - до 60 тыс. т. Площадь садов в крае достигает 11 тыс. га, ежегодно высаживается до 600 га новых садов.

Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" организован Министерством сельского хозяйства РФ. В этом году участие в конкурсе приняли свыше 700 брендов из 84 субъектов Российской Федерации. Призеров конкурса выбрали в восьми номинациях. Победители были озвучены 15 ноября.