В Свердловской области снизилось вдвое число протоколов за нарушение антиковидных мер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. протоколов составлено в Свердловской области с момента введения в регионе системы QR-кодов из-за нарушений противоэпидемических правил в свободных от COVID-19 зонах, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона. За последнюю неделю число протоколов снизилось двое.

Как ранее сообщал ТАСС, около 2 тыс. протоколов составили в Свердловской области в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, за невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности.

"С 30 октября по 14 ноября 2021 года контрольными группами Свердловской области проверено 34 414 объектов потребительского рынка, в том числе объектов розничной торговли и оказания услуг, торговых и торгово-развлекательных центров. Соблюдение эпидмер проверили в 8,2 тыс. единиц общественного транспорта. Было проведено более 35 тыс. профилактических бесед. Составлено 3 030 протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что за последние две недели власти обследовали более 500 объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. По словам специалистов, только в 17% осмотренных ресторанов и кафе не проверяют QR-коды, в 13% персоналом нарушается масочный режим, в 8% не обеспечивается социальная дистанция. Около 5% заведений работают вопреки указу губернатора после 23:00. Большинство объектов общественного питания функционируют с соблюдением действующих требований.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 15 ноября, в регионе за сутки зарегистрировано 725 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 167 577, выписаны 149 038 человек, умерли 7 884.