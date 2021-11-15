Агент Гаркалина рассказала о состоянии здоровья актера

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. В состоянии народного артиста РФ Валерия Гаркалина, госпитализированного 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, наметилась положительная динамика, сообщила ТАСС в понедельник агент актера Наталья Теплова, опровергнув сообщения об угрозе ампутации руки у артиста.

"Состояние стабильное. Немножко динамика идет на улучшение, но тут уже только время поможет. Это медленный процесс. Ухудшения нет, слава богу!" - сказала Теплова.

Она опровергла сообщения об угрозе ампутации руки у актера из-за тромбоза. "Это неправда. Кто первый написал, у них и спрашивайте, ни у меня, ни у дочери, ни у лечащего врача такой информации нет. Не понимаю, зачем люди такое пишут. Сама испугалась, когда увидела, и начала всем звонить. Слава богу, это все неправда", - подчеркнула она.

По информации агента, Гаркалин по-прежнему остается в реанимации.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры. Исполнял роли в спектаклях "Ревизор", "Укрощение строптивой", "Трехгрошовая опера" и других. Среди наиболее известных киноработ - Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год). В общей сложности актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

С 2002 года Гаркалин преподает в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Профессор кафедры эстрадного искусства, руководитель мастерской.