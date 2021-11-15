Индия разрешила въезд без карантина привитым туристам из России и еще 98 стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Индия разрешила въезд для привитых от COVID-19 туристов из 99 стран, в том числе из России, без необходимости соблюдать двухнедельный карантин. Об этом сообщила в понедельник газета Hindustan Times .

По ее данным, список также включает Белоруссию, Великобританию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Германию, США, Украину и Францию. В эту категорию входят страны, в которых используются признанные Всемирной организацией здравоохранения вакцины, а также государства, с которыми у Индии есть соглашения о взаимном признании сертификатов вакцинации.

Российский "Спутник V" является разрешенной к использованию в Индии вакциной, препарат производит несколько фармацевтических компаний страны.

Как поясняет газета, иностранные туристы, прибывающие из включенных в этот список стран, перед отправлением в Индию должны загрузить на официальный сайт международного аэропорта Нью-Дели сертификат о вакцинации, а также результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до въезда в страну. Уточняется, что вместо карантина иностранным туристам из этой категории стран рекомендуется самостоятельно следить за состоянием здоровья в течение двух недель после прилета.

С 15 октября министерство внутренних дел и по делам сотрудничества Индии начало выдавать туристические визы иностранцам, прибывающим в страну чартерными рейсами. С марта 2020 года Индия была закрыта для туристов из-за пандемии COVID-19.