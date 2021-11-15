СМИ: в Италии на аукционе продали белый трюфель за рекордные €103 тыс.

РИМ, 15 ноября. /ТАСС/. Белый трюфель весом 830 граммов ушел с молотка за €103 тыс. во время традиционного ежегодного Всемирного аукциона в городе Альба на севере Апеннин (область Пьемонт), на который собираются рестораторы со всего мира. Гриб приобрел предприниматель из Гонконга, сообщил в понедельник телеканал Sky tg24 .

Основной площадкой мероприятия стал замок Гринцане-Кавур, в торгах по видеосвязи участвовали Москва, Гонконг, Сингапур и Дубай. Всего в ходе аукциона, который проводится уже в 22 раз, было продано лотов на общую сумму более чем €457 тыс. В прошлом году в Альбе продали белый трюфель весом около 900 граммов за €100 тыс.

Как указывает телеканал, вырученные средства будут переданы в фонд больницы Alba-Bra Onlus для финансирования работ в педиатрическом отделении.

Белые трюфели растут в диких условиях почти по всей территории Италии, хотя их родиной является северная область Пьемонт. Эти грибы также находят в прилегающих районах Франции и в других регионах Южной Европы, в первую очередь, в средиземноморских странах. Рыночная стоимость белых трюфелей, как правило, варьируется между €3 тыс. и €4 тыс. за 1 кг. Как отмечают эксперты, в этом году цена выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом и достигла €5,5 - 6 тыс. за 1 кг. Черные трюфели стоят на порядок дешевле.

Самыми лучшими "охотниками за трюфелями" считаются свиньи, но у них есть один недостаток - они съедают добычу, лишая хозяина драгоценной находки. На поиск этих грибов, произрастающих под землей у корней ряда деревьев, специально натаскивают собак, причем не обязательно, чтобы они были какой-то особой породы. Сезон трюфелей приходится на осенние месяцы и, как правило, завершается в середине январе.