В школах искусств Ямала в 2022 году заработают 15 образовательных программ

ТАСС, 15 ноября. Школы искусств Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) запустят 15 образовательных программ, в том числе новые, например, игру на национальных инструментах, сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам пресс-конференции директора окружного департамента культуры Евгения Колтунова.

"По поручению губернатора [Дмитрия Артюхова] в школах искусств разработаны новые образовательные программы. Поддержка осуществляется за счет средств регионального бюджета. Ямальских детей обучат основам графического дизайна, звукозаписи и театрального искусства, а также игре на национальных инструментах. 15 образовательных программ заработают уже в будущем учебном году", - цитирует пресс-служба Колтунова.

В пресс-службе уточнили, что количество программ и число воспитанников возрастает благодаря увеличению учебных площадей и преобразованию школ искусств округа. Так, в этом году открылось новое здание для художественного отделения детской школы искусств им. П.И. Чайковского в Ноябрьске. Также в школы регулярно поступают музыкальные инструменты. До 2024 года планируется обеспечить новыми инструментами все школы искусств региона.

Кроме этого, на Ямале открываются современные библиотеки "новой формации" - в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и других городах. В 2022 году за счет федерального гранта будут модернизированы библиотеки Нового Уренгоя и Харпа, а в рамках региональной поддержки преобразятся три библиотеки в ямальских селах.