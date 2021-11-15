В Хабаровске помогли водителю из Дагестана, прожившему две недели в фуре

МАХАЧКАЛА, 15 ноября. /ТАСС/. Местные жители и власти Хабаровского края помогли водителю из Дагестана вытащить из кювета на трассе большегрузный автомобиль, в котором он жил на протяжении двух недель, сообщил ТАСС в понедельник представитель правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулах Исаев.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 29 октября водитель из Дагестана, не справившись с управлением на скользкой дороге, съехал в кювет на автодороге в Хабаровском крае. На протяжении двух недель он оставался в своем автомобиле, ему помогали местные жители.

"Камаз" вытащили <…>. Сегодня с самого утра находился в правительстве Хабаровского края на встрече с министром транспорта и дорожного хозяйства края Ириной Горбачевой, готовность помочь - 100%-ная. Оперативно подняли многие инстанции, подключили район, отправили бульдозер за 100 км, установили временную дорогу, чтобы из кювета достать фуру", - сказал Исаев, добавив, что сам узнал о происшествии только в выходные.

Он выразил благодарность Министерству транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, а также жителям Ульчском района, которые помогали дагестанскому водителю на протяжении двух недель.