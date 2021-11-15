Ярославские власти второй год подряд отказались от новогоднего мероприятия из-за пандемии

Ежегодно в культурно-зрелищном центре Ярославля в канун Нового года проходит награждение, концерт, поздравление губернатора представителей власти и общественности региона. В 2020 году мероприятие отменили на фоне пандемии.

ТАСС, 15 ноября. Власти Ярославской области из-за пандемии отказались от традиционного новогоднего мероприятия для госслужащих в культурно-зрелищном центре в Ярославле, сообщил в понедельник врио губернатора региона Михаил Евраев.

"Я принял решение изменить формат традиционного новогоднего мероприятия в концертно-зрелищном центре. В привычном формате в этом году мы его проводить не будем. Это связано, как вы понимаете, с эпидемиологической ситуацией", - цитирует пресс-служба правительства региона Евраева.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, принято решение отказаться от банкета с праздничной программой для чиновников. Как отметил Евраев, вместо этого в канун Нового года власти региона организуют праздник для медиков, которые находятся на работе в красных зонах ковидных госпиталей.

"Многие из них встретят Новый год на посту. Поэтому мы организуем для них праздничную атмосферу в красных зонах. Безусловно, с соблюдением всех мер безопасности", - отметил Евраев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 73 180 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59 862 человека, умерли 1 473 человека, за сутки выявлен 281 новый случай коронавируса. С 27 октября в Ярославской области посещение ресторанов, музеев, выставочных залов, концертных площадок, фитнес-центров возможно при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, в противном случае объектам предлагается работать с загрузкой не более 30%. С 27 октября в регионе приостановлено проведение диспансеризации, кроме случаев, определенных департаментом здравоохранения. Обязательная вакцинация от коронавируса для определенных категорий граждан была введена в области 13 июля.