СПбГУ организует олимпиады "Я-профессионал!" по двум новым предметам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) организует состязания по лингвистике и географии, которых ранее не было в составе Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал!". Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции ТАСС проректор по воспитательной работе и организации приема университета Александр Бабич.

В прошлом году СПбГУ выступал организатором по двум востребованным предметам - "Филология" и "Юриспруденция", тогда "Юриспруденция" стала одним из самых популярных направлений по количеству заявок - более 5 тыс.

"В этом году перечень олимпиад, основным организатором которых выступает наш университет, увеличился. И к олимпиадам по юриспруденции и по филологии добавились олимпиады по лингвистике и по географии. Это очень важные для нас направления", - рассказал он.

Как отметил Бабич, в организации олимпиады по географии большую поддержку оказало Русское географическое общество. Это новое направление важно как в популяризации географических знаний в стране, так и для работы, которую СПбГУ проводит для школьников. При этом олимпиада по лингвистике - это первый шаг к популяризации данного направления в контексте научной деятельности.

"Прошло буквально небольшое количество времени, как стартовал отборочный этап, еще и месяца нет, а на олимпиаду по географии уже практически 3 тыс. человек у нас зарегистрировалось, на олимпиаду по лингвистике практически 5 тыс., на филологию - 3,7 тыс., на юриспруденцию подали заявки 4,6 тыс. человек. Поэтому мы думаем, что интерес будет возрастать", - рассказал он.

Всероссийская олимпиада "Я - профессионал!" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Направлена на поддержку талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение и начать карьеру в крупной компании. Регистрация участников проходит с 27 октября по 7 декабря 2021 года.