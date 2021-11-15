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Нацпарк "Приэльбрусье" с начала года посетили более 180 тыс. человек

На данный момент это уже превышает показатели 2020 года на 20%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Национальный парк "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии с начала года посетили более 180 тыс. человек. На данный момент это уже превышает показатели 2020 года на 20%, сообщили ТАСС в Росзаповедцентре.

"Посещаемость национального парка "Приэльбрусье": в 2019 году - 156 942 человек, в 2020 году - 142 284 человек. По состоянию на ноябрь 2021 года туристский поток составляет 180 824 человек", - сказано в ответе на запрос ТАСС.

Для сохранения экологии нацпарка на его территории ежегодно проходят акции по уборке туристических маршрутов, троп и горы Эльбрус при участии волонтерских организацией и местного населения. При этом наибольшее антропогенное воздействие связано с альпинистами, которые совершают восхождения на Эльбрус без сертифицированных гидов и инструктажа, пояснили в Росзаповедцентре.

Национальный парк был образован 22 сентября 1986 для сохранения экологии Приэльбрусья, а именно природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначенных для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма.

Туристический поток в Кабардино-Балкарию по итогам девяти месяцев текущего года составил 840 тыс. человек, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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