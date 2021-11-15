В Белгородской области вдвое увеличилось число свободных коек для пациентов с COVID-19

ТАСС, 15 ноября. Количество свободных коек, созданных в Белгородской области для лечения пациентов с коронавирусом, за две недели после введения новых ограничений увеличилось в два раза - до 10%, сообщил в понедельник оперштаб региона.

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в регионе приостановили работу предприятия и организаций сферы торговли, кафе, спортзалы, бассейны, музеи, кинотеатры, торговые центры. С 8 по 22 ноября власти региона расширили перечень объектов, при посещении которых требуется предъявить QR-код о прохождении вакцинации. В список вошли гипермаркеты, торговые и торгово-развлекательные центры, магазины непродовольственных товаров, рынки и ярмарки в закрытых помещениях.

"Занятость ковидного коечного фонда на начало недели составляет 90%. Двумя неделями ранее свободными оставались лишь 5% из 3 606 коек", - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в стационарах региона прошли лечение около 21 тыс. человек. От коронавируса умерли 1 387 человек, за последние сутки в их числе оказался девятилетний ребенок. Первый компонент вакцины получили свыше 886 тыс. человек, более 80% взрослого населения получили прививку в 12 из 21 муниципалитета.

Как отметили в оперштабе, также принято решение в связи с расходами на приобретение необходимых лекарств и зарплату медикам увеличить в 2021 году объем средств на борьбу с пандемией с 1,9 до 5 млрд рублей. Увеличить финансирование планируется за счет перераспределения средств из других статей бюджета, в том числе расходов на благоустройство и дороги.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 669 случаев коронавируса, выздоровели 55 396 человек, отмечено 1 387 смертельных случаев. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.