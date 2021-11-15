Более 360 млн руб. направят на водоснабжение моногорода Дагестанские Огни

МАХАЧКАЛА, 15 ноября./ТАСС/. Более 360 млн рублей планируют выделить до 2024 года на систему водоотведения в городе Дагестанские Огни. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба городской администрации.

"В Дагестанских Огнях на систему водоотведения до 2024 года планируют выделить более 360 млн рублей. Объекты водоснабжения и водоотведения в регионе не проходили капитального ремонта с момента постройки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование проекта пройдет по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа.

Дагестанские Огни - моногород в Дагестане, расположен в 8 км от Дербента и является его городом-спутником. В настоящее время в Дагестанских Огнях проживают более 30 тыс. человек. В декабре 2018 года город получил статус территории опережающего развития.