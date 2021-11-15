СМИ: КНР может одобрить в декабре первое в стране лекарство от ковида на базе антител

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР в конце декабря может одобрить первое в стране лекарство от заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила газета "Кэцзи жибао" .

Над созданием медикамента трудились специалисты из пекинского Университета Цинхуа, Третьей народной больницы города Шэньчжэнь и китайско-американской компании Brii Bio. Ученые создали лекарство на основе двух антител, выделенных из крови выздоровевших пациентов. Терапевтическое средство получило название BRII-196/BRII-198.

Препарат продемонстрировал эффективность в 78% случаев для предотвращения госпитализации или смертельного исхода. Его уже использовали для лечения более 700 пациентов в Китае.

"В нашем организме вырабатывается много антител, но не все они обладают противовирусным действием. Наша цель - выбрать самые сильные и лучшие антивирусные антитела в качестве препаратов для лечения пациентов", - цитирует издание профессора Медицинской школы Университета Цинхуа Чжан Линьци.

Китайские исследователи 9 октября подали заявку для выхода препарата BRII-196/BRII-198 на внутренний рынок страны.

В начале ноября американская компания Pfizer заявила, что произведенный ею антивирусный препарат для лечения COVID-19 по результатам второй фазы клинического исследования показал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%.