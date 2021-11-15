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В Испании женщина спаслась от предполагаемого агрессора, показав жест о помощи из соцсетей

По данным газеты El Pais, женщина показала одной из работниц частной клиники жест, символизирующий в соцсетях домашнее насилие

МАДРИД, 15 ноября. /ТАСС/. Полиция Каталонии задержала в Барселоне предполагаемого агрессора после того, как его спутница показала жест, обозначающий призыв о помощи. Об этом правоохранительные органы сообщили в понедельник в Twitter.

"В приемной врача в Барселоне женщина международным жестом о помощи показывала, что она жертва насилия по половому признаку, - говорится в публикации. - Благодаря этому жесту, который узнала работница, мы арестовали спутника женщины за предполагаемое жестокое обращение".

Как сообщила газета El Pais, инцидент произошел 11 ноября в частной клинике. Пара находилась в зале ожидания, и женщина показала одной из работниц центра жест, символизирующий в соцсетях домашнее насилие. Для этого необходимо выставить вперед ладонь, затем согнуть большой палец, после чего сжать остальные пальцы в кулак. В результате сотрудница клиники вызвала полицейских, которых допросили подозреваемого, а затем задержали его.

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