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Минтруд разработал законопроект для назначения мер соцподдержки по принципу одного окна

Планируется, что все действующие меры социальной поддержки будут выведены на Единый портал государственных и муниципальных услуг до 2024 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, который устанавливает единые технологические требования по предоставлению региональных и федеральных мер соцподдержки. Это позволит всем россиянам оформлять выплаты онлайн по принципу одного окна, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Минтруд подготовил поправки к федеральному закону, который устанавливает единые технологические требования к порядку предоставления мер социальной поддержки федерального, регионального и муниципального уровней. Это позволит всем россиянам оформлять выплаты онлайн по принципу одного окна - через портал "Госуслуги" - вне зависимости от места проживания", - сказали в министерстве.

Планируется, что все действующие меры социальной поддержки будут выведены на Единый портал государственных и муниципальных услуг до 2024 года, добавили в ведомстве. Проектом федерального закона исключается возможность установления органами госвласти требований по предоставлению гражданами документов или справок для получения мер социальной защиты. Перечень документов, сведения в составе которых невозможно получить в порядке межведомственного электронного взаимодействия, будет определен Минтрудом России.

"Дополнительные расходы органов власти регионов и муниципалитетов по выводу необходимых форм на портал и других сведений для приема заявлений и отправки статусов не предусматриваются. Финансирование этих расходов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета на развитие Единой государственной информационной системы социального обеспечения, с помощью которой регионы могут назначать меры поддержки", - сказали в Минтруде.

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