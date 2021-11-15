Еще одна область Украины переходит в красную зону карантина с 18 ноября

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Винницкая область с 18 ноября переходит в так называемую красную зону эпидемической опасности, где действуют самые строгие карантинные ограничения. Об этом в понедельник сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, ссылаясь на решение, принятое на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"По результатам заседания государственная комиссия решила установить с 00:00 часов 18 ноября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области", - написал Немчинов в Telegram-канале. Он напомнил, что в этой зоне запрещена работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий. Между тем, ограничения не будут применяться, если 100% работников и посетителей вакцинированы.

На Украине семнадцать областей, а также Киев уже находятся в красной зоне эпидемической опасности. Еще по три области - в оранжевой и желтой.

По данным Минздрава, число новых случаев заражения коронавирусом в стране за минувшие сутки составило 10 802, за сутки госпитализированы 2 798 человек, 11 219 выздоровели, 442 умерли от осложнений. Всего за время пандемии на Украине зафиксировано более 3,2 млн случаев инфицирования, более 2,6 млн человек выздоровели, от вызванных болезнью осложнений умерли 77 147 человек.