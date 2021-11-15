В Пензенской области запустят проект по снижению административной нагрузки на учителей

ПЕНЗА, 15 ноября. /ТАСС/. Пензенская область станет пилотным регионом, где планируется реализовать проект по снижению административной нагрузки на школьных учителей. Об этом сообщил в понедельник глава Рособрнадзора Анзор Музаев по итогам рабочей встречи с главой региона Олегом Мельниченко, которая прошла в Пензе.

"Мы давно слышим замечания со стороны учителей об излишней административной загрузке, что мешает им заниматься основным своим видом деятельности. Мы с Олегом Владимировичем [Мельниченко] договорились, что Пензенская область станет пилотным проектом, где мы попробуем [провести] серьезную ревизию всех этих процессов", - отметил Музаев.

По его словам, по итогам ревизии в регионе будут определены административные процессы, которые должны быть оптимизированы. "То, от чего мы не можем отказаться, мы должны максимально упростить, где-то автоматизировать, и эту бюрократию максимально снять", - добавил глава Рособрнадзора.

Музаев отметил, что проект планируется запустить в ближайшее время. "Может быть, до конца года будет такая интересная модель отработана", - сказал он.