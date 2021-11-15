Беглов сообщил о сохранении риска нового подъема заболеваемости COVID-19 в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Риск нового подъема заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге сохраняется. Об этом сказал губернатор города Александр Беглов в понедельник в эфире "Радио России" .

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается непростой. Роспотребнадзор регистрирует в среднем около 3 тыс. заболевших в сутки. Риск нового подъема заболеваемости пока сохраняется", - сказал он во время радиообращения к горожанам.

Беглов привел данные о том, что в Петербурге уже привиты более 2 млн человек. Но, по его оценке, этого недостаточно для того, чтобы обезопасить горожан от распространения коронавируса.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой Смольного, на 15 ноября в городе завершили цикл вакцинации 2 021 726 человек, более трети населения. По данным городского комитета по здравоохранению, лидерами по вакцинации в Санкт-Петербурге, исходя из доли взрослого населения, стали Адмиралтейский, Центральный и Курортный районы. По абсолютному числу привитых лидирует Приморский район - первым компонентом вакцины привиты более 240 тыс. человек.

В Петербурге работает 177 стационарных прививочных пунктов и 49 мобильных.

Ранее главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и увеличением числа госпитализаций подписала постановление, в котором взяла под контроль ситуацию по вакцинации от COVID-19 отдельных категорий горожан, в том числе лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат не менее 80% сотрудников предприятий сфер услуг, торговли, транспорта, строительства, промышленности, культурных и досуговых организаций, а также государственные служащие и руководители организаций, индивидуальные предприниматели и студенты старше 18 лет, которые проходят практику вне структурных подразделений.

Ограничения в Петербурге

Беглов напомнил, что с 15 ноября в Петербурге расширено обязательное использование в общественных местах QR-кодов о вакцинации или недавно перенесенном заболевании - их необходимо предъявлять в бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках. С 1 декабря система предъявления QR-кодов заработает для кафе и ресторанов, исключениями станут производственные столовые и заведения в аэропорту и на вокзалах.

По постановлению губернатора, в Петербурге запрещена ночная работа предприятий общественного питания, кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств, объектов развлечения и досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов. Им разрешается работать только до 23:00 часов. Разрешенная численность участников мероприятий ограничена до 40.

В Петербурге действует введенный с 30 октября режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет. Им рекомендовано не выходить из дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса отходов.

По последним данным, в Петербурге выявили 754 717 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 680 610 человек (1 144 за сутки), умерли 25 109 (77 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 968 случаев заражения.