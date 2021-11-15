Гостиницы Башкирии с 1 декабря начнут принимать постояльцев по сертификату о вакцинации

ТАСС, 15 ноября. Гостиницы Башкирии с 1 декабря будут принимать посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, подтверждения о перенесенном за полгода кCOVID-19 или медотводе от прививки вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщается в понедельник на сайте главы региона Радия Хабирова.

"В Башкортостане с 1 декабря заселиться в отели и гостиницы можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев COVID-19 или справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, которое провел глава Башкортостана Радий Хабиров в Центре управления республикой", - сказано в сообщении.

С инициативой распространить ограничительные меры для непривитых людей на гостиничную сферу выступила главный санитарный врач республики Анна Казак. Она отметила, что в горнолыжный сезон отели и турбазы Башкортостана очень востребованы. В них заселяются туристы со всей России. Хабиров поддержал это предложение и поручил внести необходимые изменения в указ о режиме повышенной готовности.

В сообщении со ссылкой на вице-премьера - министра здравоохранения Башкортостана Максима Забелина отмечается, что регион уже получил более 2,2 млн доз вакцины. По данным на 15 ноября, первым компонентом привиты 1,8 млн человек, полностью завершили вакцинацию 1,5 млн человек (60,9% подлежащего вакцинации населения).

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике превышает 40%, в регионе введен масочный режим, обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.