В Северной Осетии студенты будут замещать возрастных учителей, ушедших на больничный

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство образования и науки Северной Осетии подготовило проект, по которому студенты смогут замещать школьных учителей старше 60 лет, находящихся на больничном. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в понедельник.

"Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания по поручению главы республики Сергея Меняйло подготовило проект, который поможет снизить риски для педагогического состава старше 60 лет. Студенты старших курсов педагогических направлений подготовки вузов республики, имеющие высокий балл успеваемости, на время больничного учителя будут вести занятия в школах в рамках педагогической практики. Это позволит не прерывать образовательный процесс в школе", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, в последующем студенты смогут замещать учителей на больничном всех возрастов. Для того, чтобы организовать замещение, директору необходимо заполнить онлайн-форму. В течение дня кандидатура студента, направляемого на практику, будет подобрана.

Всего в ковид-стационарах региона находятся 987 человек. В республике развернуто 1 228 коек, из которых свободны 162. Доля вакцинированных от численности взрослого населения составляет 32%, из них лиц старше 60 лет - 19%. В республике введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. На удаленный формат работы переведены сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации.