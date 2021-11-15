Bloomberg: суд в Мьянме предъявил экс-госсоветнику обвинение в злоупотреблении властью

ТАСС, 15 ноября. Мьянманский суд предъявил бывшему госсоветнику республики Аун Сан Су Чжи новое обвинение - в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Помимо Аун Сан Су Чжи, такое обвинение предъявили бывшему президенту Мьянмы Вин Мьину и ряду других политиков, находившихся у власти до военного переворота. Их подозревают в подрыве избирательного процесса для обеспечения победы Национальной лиги за демократию на прошлогодних парламентских выборах.

Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом после прихода военных к власти в начале февраля этого года. Ранее ей были предъявлены шесть обвинений. В частности, она обвинялась в подстрекательстве к мятежу, нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, а также коррупции.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.