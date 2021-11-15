Дмитрия Муратова переизбрали главным редактором "Новой газеты"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов переизбран на двухлетний срок голосованием сотрудников, сообщается в понедельник на сайте издания.

"Многолетний главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов переизбран на новый двухлетний срок по результатам внутриредакционного голосования", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что другие кандидаты на выборах не выдвигались. "94 человека (92,16%) проголосовали за Муратова, восемь - против", - уточняется в сообщении.

По данным издания, впервые один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов был назначен главным редактором в 1995 году и следующие 22 года он руководил газетой. В ноябре 2017 года Муратов не выдвигал свою кандидатуру на очередных выборах, тогда редакцию возглавил Сергей Кожеуров.

"8 октября 2021 года Муратов стал первым российским журналистом - лауреатом Нобелевской премии мира. Он также стал первым гражданином России, удостоившимся этой награды", - напомнили в издании.