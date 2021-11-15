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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Боррель заявил, что ЕС не пустит ни одного мигранта с территории Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Описание
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Евросоюз не пропустит с территории Белоруссии ни одного мигранта, но они не должны погибать, им надо дать гуманитарную помощь и репатриировать. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их", - сказал Боррель.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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