Боррель заявил, что ЕС не пустит ни одного мигранта с территории Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Евросоюз не пропустит с территории Белоруссии ни одного мигранта, но они не должны погибать, им надо дать гуманитарную помощь и репатриировать. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их", - сказал Боррель.