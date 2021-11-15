Ярославская область получит 160 млн рублей на покупку концентраторов кислорода

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Ярославской области получат более 160 млн рублей из резервного фонда правительства России на приобретение концентраторов кислорода. Об этом в Instagram написал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

"В область направлено более 160 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода. Это серьезная помощь нашему здравоохранению. В ближайшее время средства будут распределены в больницы региона. На сегодня уже подключены к кислороду 70% перепрофилированных коек", - написал Евраев.

Он также отметил, что власти региона держат на особом контроле вопрос капремонта лечебного корпуса инфекционной больницы в Ярославле. "До конца недели должен быть определен подрядчик", - добавил Евраев.

После капитального ремонта лечебного корпуса в больнице будет открыто 48 стационарных коек и 20 коек дневного стационара, все 68 коек будут обеспечены кислородом. Строительство кислородных магистралей планируется провести за счет внебюджетных источников.

Ранее из резервного фонда правительства региона были выделены 60 млн рублей на дооснащение больниц кислородом.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 73 180 случаев заболевания. Выздоровели 59 862 человека, 1 473 пациента умерли. Для их приема больных в 27 больницах области перепрофилированы 3 509 коек, из них заняты - 2759. Состояние 356 пациентов крайне тяжелое и тяжелое, на ИВЛ и кислородной поддержке, состояние 2 312 человек - средней степени тяжести.